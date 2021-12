Oops – they did it again! Für ihre weihnächtliche Videobotschaft haben sich die Viva-Chläusinnen und -Chläuse etwas Besonderes ausgedacht, steigen in Tüll und Täppeli und aufs Parkett. Vorhang auf für eine augenzwinkernde Produktion mit der Kernaussage: Für ihre Kunden dreht die Agentur die unmöglichsten Pirouetten. Allerdings besser nur kommunikativ, denn Ballett gehört offensichtlich nicht zu den Kernkompetenzen des Teams.

Die Viva-Chläuse sind wieder da!

Gedreht wurde im Theatersaal des Restaurants Weisser Wind in Zürich – zusammen mit Claude Catsky und dem Filmteam von On Air Productions.