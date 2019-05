„Unsere Begeisterung für das Zuhause wollen wir der Schweizer Bevölkerung auf eine Weise vermitteln, die überzeugt und emotional bewegt. Alle kennen Ikea als Marke, aber vieles, was uns ausmacht ist weniger bekannt – etwa unser Engagement in den Bereichen Qualität, Design und Nachhaltigkeit. Mit einem Partner wie Virtue und seinem Erbe aus Vice, werden wir diese Botschaften zeitgemäss und auf eine innovative Weise vermitteln können. Mein Team und ich freuen uns darauf, bald die ersten Resultate zu präsentieren“, sagt Matias Bergknut, External Communication Manager bei Ikea Schweiz, sagt zur neuen Partnerschaft. Getreu dem neuen Claim "Bring mehr Zuhause in dein Leben" sollen die Schweizer und Schweizerinnen dazu inspiriert werden, ihrem Zuhause nicht nur als Ort, sondern auch als Gefühl mehr Bedeutung zuzumessen. "Kommunikation dreht sich immer mehr um Werte. Wir freuen uns riesig mit Ikea Schweiz einen Partner zu haben, der echte Werte lebt", schwärmt Florian Sonderegger, Managing Director bei Virtue Schweiz. Auf Basis dieser Werte nun eine Marke, die eigentlich schon jeder kennt, neu zu definieren, sei wahnsinnig spannend für das Schweizer Virtue-Team um Creative Director Radwan Atwi und Client Service Director Christian Brütsch. "Unser Ziel ist es, unser tiefgreifendes Verständnis für die Mindsets der Zielgruppen auf die Marke zu übertragen, Ikea in der Schweiz eine unverwechselbare Rolle einnehmen zu lassen und Ikea's Marktführungsposition im Schweizer Home Furnishing Markt weiter auszubauen, so Sonderegger weiter. ems