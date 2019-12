Den Auftrag, das Sponsoring im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) zu untersuchen, hatte Bundesrätin Amherd Mitte des Jahres erteilt. Im Oktober legte die Interne Revision einen Prüfbericht vor. Auf dessen Grundlage will Amherd nun eine "zeitgemäße" Sponsoring-Leitlinie durch eine neue Arbeitsgruppe erarbeiten lassen. Diese soll einer Mitteilung zufolge das Dach für bereits bestehende Regeln bilden.Bei passivem Sponsoring – wenn also das VBS als Sponsoringnehmer auftritt – soll jeder Anschein fremder Einflussnahme vermieden werden. Der Prüfbericht empfiehlt dementsprechend, Einzelleistungen über einem bestimmten Betrag einschließlich des Verwendungszwecks und des Sponsors offenzulegen. Leistungen unterhalb einer noch zu definierenden Schwelle seien in zusammengefasster Form zu publizieren. Eine Arbeitsgruppe für das aktive Sponsoring kläre noch verschiedene Fragen im Zusammenhang mit den Leistungen gemäß der Verordnung über die Unterstützung ziviler oder ausserdienstlicher Tätigkeiten mit militärischen Mitteln (VUM).