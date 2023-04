zVg

Jona und Lauren an ihrem ersten Arbeitstag im Drop8 Office

Lauren Huber verstärkt als Senior Campaign Managerin das Programmatic Campaign Management bei Drop8. Sie ist bereits seit 17 Jahren im Bereich Online Advertising tätig, wovon sie über 10 Jahre bei Microsoft unter anderem als Product und Monetization Manager tätig war. Die enorme Erfahrung von Lauren ist eine wertvolle Ergänzung für das Drop8 Campaign Management, wo programmatische Kampagnen im Bereich Online, DOOH, Audio und In-Game umgesetzt werden.

Jona Carina Senz stösst als Programmatic Campaign Manager Trainee zu Drop8. Die Rekrutierung von jungen Talenten mit erster Berufserfahrung stell