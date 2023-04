zVg

Google Schweiz setzt ab April 2023 auf die Kommunikationsexpertise und das Netzwerk der Kommunikations- und PR-Agentur open up. Die Zusammenarbeit umfasst die strategische PR-Beratung sowie die Unterstützung in der Medienarbeit und bei Medienevents. open up verstärkt das Kommunikationsteam von Google Schweiz, Pia De Carli und Samuel Leiser, die beiden Communications Managers in Zürich.

Das weltweit führende Technologieunternehmen Google ist seit 2004 in der Schweiz tätig. Mit rund 5000 Mitarbeitenden aus 85 Nationen ist Z&u