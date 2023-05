zVg

Luana Bühler, Yann Sommer (Mitte) und Granit Xhaka setzen für die Zurich ihre Körper in Bewegung

Der Versicherungskonzern Zurich, Sponsor des Schweizer Fussball-Nationalteams, startet heute eine Kampagne für den Zurich Vitaparcours und die neue Zurich Vitaparcours-App. Mit von der Partie sind Nationaltrainer Murat Yakin, Torhüter Yann Sommer, Verteidigerin Luana Bühler und Mittelfeldstratege Granit Xhaka.

Die Stars joggen durch den Wald, halten sich an Ringen an einem Zurich Vitaparcours-Posten fit und werben so in Videoclips auf Social Media sowie in e