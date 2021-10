Storyhub hat jugendbudget.ch in enger Abstimmung mit dem Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) realisiert. Im Zentrum stehen Artikel und Interviews in drei Landesprachen (DE/FR/IT), die wichtige Fragestellungen rund um das Thema Kinder und Geld in leicht verständlichen Texten aufbereiten. Das Portal erklärt darüber hinaus wichtige Finanzbegriffe auf kinderfreundliche Art mit vereinfachten Texten, Illustrationen und animierten Videos.

Credits Verantwortlich beim VSKB: Christian Leugger (Leiter Medien/PR & Veranstaltungen), Regula Matzek (Projektleiterin Kommunikation FinanceMission), Karin Schwerzmann (Leiterin Marketingkommunikation)



Verantwortlich bei Storyhub: Johannes Hummel (CEO & Founder), Alex Schmid (Agenturleiter), Jan Krumnacker (Senior-Projektleiter), Janina Drüppel (Senior Editor), Rebecca Nussberger (Editor), Esra Akdeniz (Editor), Anina Peter (Redaktionsleiterin Familienleben)



Weitere Partner: freihandlabor GmbH (Fabio Duò, Andreas Wolf) für Layout und Programmierung der Webseite, ALLOO GmbH (Daniela Hess) für die Videoanimationen sowie Evoq communications AG für Naming, Logo und Kommunikation.

Storyhub verantwortete die Realisation des Portals und die Erstellung eines Grossteils der Inhalte. Um die höchstmögliche sachliche Qualität in den Artikeln zu gewährleisten, wurden von Beginn an zahlreiche Fachexperten und Budgetberatungsstellen mit einbezogen. Auch für den laufenden Betrieb und den weiteren Ausbau der Plattform zeichnet sich die Agentur für Content Marketing verantwortlich. In einer Kooperation mit familienleben.ch, dem grössten Schweizer Familienportal (über 400'000 Unique Clients/Monat), das zum Mutterhaus Carpe Media gehört, wird darüber hinaus sichergestellt, dass die Inhalte von jugendbudget.ch breit in der relevanten Zielgruppe Beachtung finden.