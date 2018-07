Längst nicht alles, was der VSM in seinem Video über so genannten seriösen Journalismus verbreitet, stimmt mit der Realität in den Redaktionen überein. Schon gar nicht in den Zeitungsredaktionen. So behauptet der VSM doch tatsächlich, dass "Es gilt das Vieraugen-Pronzip: Jeder Journalist und jede Journalistin gibt Beiträge zum Gegen-Check an Kollegen. Erst danach werden sie veröffentlicht."Schön wärs. Das wird längst nicht überall und bei jedem Artikel geamcht. Oftmals ist sogar die Korrekturabteilung abgeschafft oder ins Ausland verlagert. Das Video enthält noch weitere überhöhte Aussagen.Wenn der VSM glaubwürdig bleiben will, dann sollte er streng bei der Wahrheit bleiben.Markus Knöpfli