zVg

Die erste Ausgabe der Digital Identity unConference Europe (DICE) findet vom 7. bis 9. Juni in Zürich statt. Die Veranstaltung folgt dem Vorbild des renommierten Internet Identity Workshops, der halbjährlich in Mountain View, Kalifornien, stattfindet und vom gleichen Team moderiert wird. Zwei Tage lang werden sich Expertinnen und Experten aus ganz Europa und weiteren Ländern in einem offenen und partizipativen Veranstaltungsformat mit den dringlichsten Themen rund um digitale Identitäten befassen. Dem Open Space unConference-Teil geht eine eintägige Vorkonferenz mit internationalen Referaten und Podiumsdiskussionen voraus.

Die Digital Identity unConference Europe wird vom Technologie-Hub Trust Square, der Digital Identity and Data Sovereignty Association (DIDAS) und dem