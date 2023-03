Die Seminar-Reihe rund um Themen von sozialen Medien geht in die nächste Runde und wird als „Workshop am Mittag“ fortgesetzt. Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet ein vielfältiges Programm mit exklusiven Insights für mehr Werbewirkung mit Social Media.

Zum Auftakt am 30. März 2023 um 13 Uhr starten wir mit dem Thema "Social Commerce". Annunziata Passarello und Marieke Alleleijn von EssenceMediacom ordnen die Wichtigkeit von Social Commerce ein und zeigen auf, was alles zu einer modernen Rezeptur von Social Commerce gehört. Paul Wiedmeier, Head of Fashion-E-COM DACH bei Meta präsentiert wie die grössten E-Commerce Player in Europa die Klaviatur von Social Commerce bedienen. Kira Grabner, Agency Partner von Meta, erteilt konkrete Handlungsempfehlungen, um mittels Social Commerce Kampagnenperformance zu erhöhen. Das Webinar ist interaktiv und bietet die Möglichkeit um Fragen einzuwerfen und findet in Deutscher Sprache statt. Hier geht es direkt zur Anmeldung. HORIZONT Swiss unterstützt das Event vom 30. März als Medienpartnerin.

Weitere geplante Events 2023

Vom kleinen Surf-Shop bis zu den grössten Retailern der Welt. Wie die automatisierte Dialogführung auf Messaging-Plattformen wie Whatsapp den Marketing Funnels anreichert.