Blick

All eyes on AI! In dieser Woche dreht sich bei der Blick-Gruppe alles um Künstliche Intelligenz und die damit verbundenen Einsatzmöglichkeiten im Newsroom. Bis Donnerstag widmen sich rund 20 Mitarbeitende der Blick-Gruppe aus Redaktion, Produkt und IT dem Einsatz von KI und erstellen dabei zahlreiche Use Cases, die das Arbeiten erleichtern und mögliche Mehrwerte für die Userinnen und User bieten.

Mit KI-Tools wie ChatGPT sollen so beispielsweise kompakte Zusammenfassungen von News-Tickern generiert werden, auch die Umwandlung von Interviews in