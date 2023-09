APA/AFP

Angesichts astronomischer Mieten und akutem Wohnraummangel in New York will die US-Ostküstenmetropole künftig Beschränkungen für Kurzzeitvermieter durchsetzten. Die Maßnahmen könnten dazu führen, dass Tausende von Angeboten auf Plattformen wie Airbnb, VRBO oder Booking.com entfernt werden.

Das geplante Vorgehen der New Yorker Behörden gilt als ein Meilenstein im Streit zwischen Großstädten, die nicht genug Wohnraum zur V