Online-Konsumentinnen und -Konsumenten scheinen ein differenzierter Verständnis für die Abwägung zwischen der Weitergabe persönlicher Daten und dem Erhalt solcher Angebote zu haben, als gemeinhin angenommen. Sie sehen die Beziehung zwischen beiden als ein Wechselverhältnis an, solange sie eine Gegenleistung erhalten.Neunzig Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher sind demnach bereit, mehr Daten über sich preiszugeben, wenn sie eine positive Erfahrung mit einer Marke gemacht haben, so das Ergebnis der Merkle-Umfrage. Siebzig Prozent der Befragten gaben an, dass sie eine Gegenleistung für ihre Daten erwarten. Werbetreibende können sinnvolle, transparente Beziehungen zu den Verbrauchern aufbauen, indem sie einen wertmässigen Austausch mit ihnen schaffen.