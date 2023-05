Leistungsschutzrecht

Google schließt Verträge mit Spiegel, Zeit und anderen Verlagen

Seit Jahren streiten Verlage weltweit mit Google, weil der Tech-Konzern auch mit den Inhalten der Medienhäuser Geld verdient. Nach Einigungen in Frankreich und in anderen Ländern hat Google nunmehr auf Basis des neuen Leistungsschutzrechts in …