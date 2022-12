„Fashion bedeutet für mich alles! Ehrlich gesagt glaube ich, dass Fashion für mich sogar noch vor Musik steht. Bei der Entwicklung der Capsule Collection mit Joop! konnte ich mich voll einbringen, was für mich sehr wichtig war. Mein Ziel war es von Anfang an, dass die Styles cool und lässig werden und ich es am Ende auch selbst tragen würde. Ich bin davon überzeugt, dass wir das geschafft haben und wir mit der Capsule Collection insbesondere jüngere Menschen ansprechen werden.“, so die Musikerin.

Konkret umfasst die Unisex-Kapsel 16 Teile, darunter Basics ebenso wie Highlight-Pieces, beispielsweise einen Anzug oder Puffer Jackets mit Heat-sensitivem Thermoeffekt. Boots, Caps, Handschuhe und eine Reisetasche im Cornflower-Joop! Dessin komplettieren die Looks.

Nylon, Sweats und Jerseys prägen die Materialkarte und spiegeln den Streetstyle Charakter der Kollektion. Die Farben reichen von knalligen Tönen wie Electric Blue und Orange bis hin zu neutralen Shades wie Weiß, Offwhite und Schwarz. Der Größenspiegel erstreckt sich von S bis XL.