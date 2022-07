Martin et Karczinski bezieht neues Büro in Zürich

© Martin et Karczinski Martin et Karczinski hat neue Büroräume in der Staffelstrasse 12 in Zürich-Wiedikon bezogen.

Sieben Jahren nach dem Start in Zürich im Seefeld hat Martin et Karczinski jetzt das neue Büro in der Staffelstrasse 12 in Zürich-Wiedikon bezogen. Die Eröffnungsfeier stand unter dem Motto "Hitch your wagon to a star". Die Agentur hat sich als Markenberatung auf die Themen Strategie, Design und Transformation spezialisiert.