Mit dem Slogan "Viva Vegan" motivierte Lidl Schweiz seine Kundschaft eine vegane Ernährungsweise im Rahmen des Veganuary auszuprobieren. Der Detailhändler hat damit den Nerv der Zeit getroffen, was sich in einer Umsatzverdoppelung des Gesamtumsatzes der Veggie-Eigenmarke Vemondo, im Vergleich zum Vorjahr, widerspiegelt, schreibt der Detailhändler in einer Mitteilung vom 24. Februar.