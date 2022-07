© Rafael Duarte Susanne Müller-Zantop, Founder and Chairwoman, CEO Positions AG

Am Freitag, kurz vor Mitternacht, war das die Nachricht. Elon Musk sagt den Kauf von Twitter ab. Es war der Höhepunkt eines Hin- und Her-Gezerre um die Plattform. Seit Musk im April angekündigt hatte, Twitter für 44 Milliarden US-Dollar kaufen zu wollen, ging es wild zu. Neuste Wendung am Samstag: Twitter will den Ausstieg aus dem Deal nicht akzeptieren und plant vor Gericht zu ziehen. Es droht eine jahrelange juristische Auseinandersetzung. Wir hatten in den vergangenen Wochen trotz der Unsicherheit Schweizer Entscheiderinnen und Entscheider um ihre Meinung zu Twitter gebeten. Und trotz der Turbulenzen am Wochenende, wollen wir Ihnen diese nicht vorenthalten. Wir setzen unsere Serie fort mit Susanne Müller-Zantop, Founder and Chairwoman, CEO Positions AG.