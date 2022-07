© Converto Andy J. Bartneck, Head of Innovation and Marketing, Converto

Ende April war das die Nachricht: Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden US-Dollar. Seitdem ist es turbulent. Mal wird der Deal ausgesetzt, wegen fehlender Informationen zu Spam-Bots, dann ist von Finanzierungsproblemen die Rede. Zuletzt hatte der Tech-Milliardär in einer virtuellen Runde mit Twitter-Mitarbeitenden angekündigt, die Nutzenden-Zahlen des Online-Dienstes auf eine Milliarde Menschen hochtreiben zu wollen. Wir haben trotz der Unsicherheit Schweizer Entscheiderinnen und Entscheider um ihre Meinung gebeten. Heute antwortet in unserer Serie Andy J. Bartneck, Head of Innovation and Marketing, Converto.