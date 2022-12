© Swiss Stefan Vasic, Head of Marketing, Swiss

Preisschock. Energiemangellage. Das war in den vergangenen Wochen immer wieder in der Branche zu hören. Ein Produkt, das hier besonders leidet, ist das Papier. Wir haben uns unter Entscheidern umgehört, was das für die Branche bedeutet. Heute bezieht Stefan Vasic, Head of Marketing, Swiss Stellung.