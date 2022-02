"Nächster Paradigmenwechsel in der Werbe- und Marketingbranche"

Das Metaverse könnte die Spielregeln im Marketing verändern. Schon jetzt ist der Hype um die virtuellen Parallelwelten hoch. Wir haben Branchenpersönlichkeiten in der Schweiz gefragt, was sie von Metaverse halten, welche Erwartungen sie damit verbinden und wie sie damit umgehen. Die Antworten veröffentlichen wir in loser Folge einer Serie. Heute nimmt Martin Radelfinger, Director Business Development & Innovation bei Goldbach, Stellung.