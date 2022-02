© Wunderman Thompson Peter Petermann, Head of Strategy, Wunderman Thompson

Paris Hilton hat hier schon eine Fashion-Show veranstaltet, ein indisches Paar hat hier für seine Hochzeit eigens ein virtuelles Schloss bauen lassen. Es finden im Metaversum schon Konferenzen statt und es gibt erste Niederlassungen. Gerade hat die spanische Automarke Cupra angekündigt, hier mit Metaphyse eine Markenerlebniswelt zu schaffen. Was für Gamer schon länger Realität ist, schwappt also immer stärker ins Marketing: parallele, virtuelle Welten. Metaverse könnte die Spielregeln in der Disziplin verändern – mal wieder und im Konjunktiv. Wir haben Branchenpersönlichkeiten in der Schwei7 gefragt, was sie von Metaverse halten und wie sie damit umgehen. Die Antworten veröffentlichen wir in loser Folge einer Serie. Den Auftakt macht Peter Petermann, Head of Strategy von Wundermann Thompson in Zürich.