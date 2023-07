In jüngster Zeit tauchen immer wieder Bilder auf, die mit KI produziert wurden und Betrachter in die Irre führen (sollen), darunter etwa das Bild von der Rauchwolke nahe des Pentagon. Schon wird lautstark über die Gefahren von Fake-Bildern gesprochen. Doch was bedeutet das für die Branche im Umgang mit Fotos? Und wie schützt man sich vor Fakes? Darüber haben wir mit Schweizer Branchengrössen gesprochen. Heute dazu Florian Beck, Mitgründer und Chief Creative der Agentur Sir Mary in Zürich.