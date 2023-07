Capture Media

Michel Lazecki, Managing Partner, Capture Media

Seit einiger Zeit sind immer wieder Bilder aufgetaucht, die mit KI produziert wurden und Betrachter in die Irre führen (sollen), darunter etwa das Bild von der Rauchwolke nahe des Pentagon. Schon wird lautstark über die Gefahren von Fake-Bildern gesprochen. Darüber haben wir mit Schweizer Branchengrössen gesprochen, auch mit Michel Lazecki, Managing Partner, Capture Media.

Teilen

Aufnahmen sind in der Geschichte der Fotografie immer wieder manipuliert worden. Wie gross schätzen Sie das Problem mit dem Aufkommen von KI-Tools heute ein?

Mit der weiteren Verbesserung der generativen KIs bekommt die Problematik von Manipulationen eine komplett neue Dimension. Wo bis anhin eine Manipulation aufwändig produziert werden musste, kann dies nun auf Knopfdruck in Masse produziert werden. Natürlich werden auch schon heute mit Grafikprogrammen Fotos retuschiert, was auch schon bereits eine Art Manipulation ist, die nicht gänzlich unproblematisch ist (z.B. In der Modebranche). Aber die günstige Produktion in Masse kann beispielsweise im politischen Bereich für die weitere Polarisierung der Gesellschaft missbraucht werden.





Inwiefern halten Sie eine gesetzliche Regulierung für notwendig?

Von Verboten halte ich persönlich nicht viel. Vermutlich würden die auch nichts bringen. Personen arglistig zu täuschen ist bereits heute schon nicht erlaubt. Generell hinkt die Gesetzgebung natürlich neuen Technologien immer Jahre hinterher. Bereits jetzt gäbe es wichtige Fragen bezüglich des Urheberrechts zu klären, denn diese KIs werden auch mit geschütztem Bildmaterial trainiert.



Gibt es aus Ihrer Sicht etwas Positives an KI-erstellten Bildern oder überwiegen die Nachteile?

Natürlich gibt es neben dem Gefahrenpotential auch viele positive Aspekte. So können Visualisierungen für Anwendungen erstellt werden, wo es vorher einfach zu teuer war. Für ein Shooting muss nicht zwingend ein ganzes Team nach Südafrika fliegen, was wiederum der Umwelt zu Gute kommt. Es bleibt abzuwarten, zu was die generativen AIs in Zukunft fähig sein werden und was für Anwendungen daraus entstehen. So können komplett neue Geschäftsmodelle und Firmen entstehen, die man sich heute noch nicht vorstellen kann. Natürlich wird AI in einem Bereich Arbeitsplätze vernichten, aber in einem anderen Bereich Neue entstehen lassen.

Von Verboten halte ich persönlich nicht viel. Vermutlich würden die auch nichts bringen. Personen arglistig zu täuschen ist bereits heute schon nicht erlaubt. Generell hinkt die Gesetzgebung natürlich neuen Technologien immer Jahre hinterher. Bereits jetzt gäbe es wichtige Fragen bezüglich des Urheberrechts zu klären, denn diese KIs werden auch mit geschütztem Bildmaterial trainiert.Natürlich gibt es neben dem Gefahrenpotential auch viele positive Aspekte. So können Visualisierungen für Anwendungen erstellt werden, wo es vorher einfach zu teuer war. Für ein Shooting muss nicht zwingend ein ganzes Team nach Südafrika fliegen, was wiederum der Umwelt zu Gute kommt. Es bleibt abzuwarten, zu was die generativen AIs in Zukunft fähig sein werden und was für Anwendungen daraus entstehen. So können komplett neue Geschäftsmodelle und Firmen entstehen, die man sich heute noch nicht vorstellen kann. Natürlich wird AI in einem Bereich Arbeitsplätze vernichten, aber in einem anderen Bereich Neue entstehen lassen.