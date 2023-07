Joséphine Schöb, Associate Creative Director bei Merkle DACH

Seit einiger Zeit sind immer wieder Bilder aufgetaucht, die mit KI produziert wurden und Betrachter in die Irre führen (sollen), darunter etwa das Bild von der Rauchwolke nahe des Pentagon. Schon wird lautstark über die Gefahren von Fake-Bildern gesprochen. Darüber haben wir mit Schweizer Branchengrössen gesprochen. Heute dazu Joséphine Schöb, Associate Creative Director bei Merkle DACH.



Das Problem ist weniger das Aufkommen der Tools, sondern mehr, was wir Menschen damit tun – und wie gross die Reichweite und die Folgen sein können. KI-Tools machen das Manipulieren dieser Art heute bedeutend einfacher und vor allem massentauglicher. Früher waren es nur ganz wenige Profis, die mit Doppelbelichtungen oder komplizierten und aufwendigen visuellen Effekten arbeiten mussten, um ein Bild zu fälschen. Später haben Photoshop und Co. das Ganze etwas vereinfacht – sofern die digitalen Tools beherrscht wurden. Mit KI kann heute praktisch jede:r eine Aufnahme manipulieren. Im Guten, wie leider auch im Schlechten.Und genau in dieser Unendlichkeit wird es meiner Meinung nach gefährlich: Es sind ja nicht einfach «nur» Bilder, die gefälscht werden können, sondern auch Videos und Audioaufnahmen. Da kann es urheberrechtlich problematisch, persönlichkeitsrechtsverletzend oder sogar kriminell werden – mit teilweise verheerenden Folgen. Und das auf allen Ebenen: Im schlimmsten Fall werden Einzelpersonen gemobbt, betrogen und traumatisiert. Unternehmen manipuliert, erpresst und in den Bankrott geführt. Ganze Systeme können destabilisiert werden.

Ich halte es grundsätzlich für nötig, dass das Gesetz mit unserer Zeit mitgeht. Ich glaube, wir müssten uns sicher mit dem Thema Urheberrecht und den Gefahren von Urheberrechtsverletzung beschäftigen. Jede:r Künstler:in, jede:r Grafiker:in und auch jede:r Texter:in sorgt mit den eigenen veröffentlichten Inhalten dafür, dass ein LLM (Large Language Model) ähnliche Inhalte generieren kann. Der Werkbegriff geht da bislang noch nicht weit genug. Und das ist aktuell auch der Grund, warum es zu Rechtsstreiten kommt und es in Zukunft auch «Opt-Out Lösungen» geben soll. Diese sollen verhindern, dass der eigene Content automatisch in einen Trainingsdatensatz übernommen wird. Als ehemalige Journalistin und Texterin muss ich dazu schon sagen: Die Aussicht, dass wir mit unserer eigenen Arbeit unsere eigenen zukünftigen Aufträge torpedieren, ist schon verrückt.Gleichzeitig ist diese Technologie halt auch in den Händen von Menschen, die Scamming und Phishing betreiben. Was ich richtig verrückt finde, ist, dass jemand innerhalb einer Minute meine Stimme aufnehmen kann, damit eine KI trainiert, um damit meine Eltern nach Geld zu erpressen. Also ja, eine gesetzliche Regulierung scheint notwendig.Ja, natürlich! Bilder und Videos mit einem Prompt zu schaffen, ist super aufregend. KI-Tools bieten die Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken und auszutoben. Wir können so viel mehr und so viel schneller ausprobieren und testen. Gedanken, Ideen und Konzepte lassen sich schnell und einfach visualisieren. Für jemanden wie mich, die keine Designerin ist, fantastisch. Zudem haben wir mit dem Tool auch gleich eine:n Sparringpartner:in.KI-Tools sind für uns in der Kommunikationsbranche sehr chancenreich. Ein Beispiel Erfahrungsgemäss wird bei der Umsetzung interner Trainings oft gespart. Das macht diese oft langweilig – und nicht wirksam. Mit KI können wir für die jährlichen «Code of Conduct Trainings» mit wenig Zeitaufwand und wenig Budget reale Situationen nachstellen und so Inhalte zugänglicher, interessanter und emotionaler gestalten.Letztendlich sehe ich auch Chancen für Selbstständige und kleinere Agenturen, die dank KI ein Werkzeug in die Hand kriegen, um ihre Arbeit zu skalieren.