University of St. Gallen

Sven Reinecke, Executive Director Institute for Marketing & Customer Insight, University of St. Gallen

Kaum ein Gespräch, kaum ein Event auf dem Chat GPT derzeit nicht ein Thema ist. Für viele Experten scheint klar. Die Software wird Schule, Ausbildung, Studium und Arbeitswelt verändern, vielleicht so revolutionär wie die Erfindung des Internets. Doch wie sehen das Schweizer Branchenentscheider? Wir haben sie gefragt. Heute beantwortet Sven Reinecke, Executive Director Institute for Marketing & Customer Insight an der University of St. Gallen die Fragen.

Wie bewerten Sie grundsätzlich Chat GPT für die Marketingbranche?ChatGPT erleichtert den Zugang und somit die Verfügbarkeit von kü