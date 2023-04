Benjamin Tück, Lead Switzerland & Client Account Lead, Accenture Song

Kaum ein Gespräch, kaum ein Event auf dem Chat GPT derzeit nicht ein Thema ist. Für viele Experten scheint klar. Die Software wird Schule, Ausbildung, Studium und Arbeitswelt verändern, vielleicht so revolutionär wie die Erfindung des Internets. Doch wie sehen das Schweizer Branchenentscheider? Wir haben sie gefragt. Heute antwortet Benjamin Tück, Lead Switzerland & Client Account Lead, Accenture Song Wie bewerten Sie grundsätzlich Chat GPT für die Marketingbranche?

Chat GTP als Einzelapplikation zu betrachten, wäre zu kurz gesprungen. Am Ende sprechen wir über eine Menge an künstlichen Intelligenz (KI) Anwendungen, die in kurzer Zeit salonfähig geworden sind.

Durch ihre relativ einfachen Nutzerzugang und intuitive Interaktion, eröffnet sich künstliche Intelligenz einer breiteren Anzahl User. Tools wie Chat GTP, Midjourney und DALL-E gehören zu Generative KI und zielen vor allem auf die Erzeugung von neuen Inhalten ab (Text, Bilder usw.).

Genau hier liegt auch der Mehrwert für die Marketingbranche, neue Inhalte können von Laien in kurzer Zeit erstellt werden und erleichtern damit vor allem die Recherche und Arbeitsvorbereitung. «Page-rank» basierte Suchmaschinen wie Google analysieren und gewichten die Verlinkungsstruktur eines Inhaltes. Viele die schon mal Doktor Google nach Symptomen gefragt haben, kennen die Schwächen. Generative KI hingegen verwenden lernende Algorithmen, die es ihnen ermöglicht deutlich relevantere Inhalte erzeugen.

Am Anfang und Ende des Prozesses braucht es allerdings doch noch den Menschen. Die Inhalte sind nur so gut wie die «Prompts» die in das System gefüttert werden. Resultate müssen interpretiert, nachgebessert und in ein schlüssiges Format gebracht werden, um Briefings zu entsprechen.

Nach vielen Jahren der technischen Stagnation passiert endlich etwas im Frontoffice. Kreative müssen ein neues Handwerkszeug lernen und neue Berufsgruppen werden entstehen. Nachdem digitale Technologie die Grenzkosten der Skalierung auf 0 gebracht haben, (1 Download im App Store erfordert die gleiche Programmierungsleistung wie 1.000.000 Download) kommt als nächstes die Kreativbranche dran. Die Grenzkosten der Erzeugung von kreativen Inhalten werden fallen und damit inhaltlich relevanter und zugänglicher werden.