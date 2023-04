Quartalsbilanz Schweizer Automarkt

Diese Automarken kaufen die Schweizer derzeit am liebsten

Der Schweizer Automarkt entwickelt sich derzeit positiv. In den ersten drei Monaten des Jahres sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 58.819 Fahrzeuge neuzugelassen worden. das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitrum von 8,5 Prozent …