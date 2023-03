Dennis Lück, Brinkert Lück

Kaum ein Gespräch, kaum ein Event auf dem Chat GPT derzeit nicht ein Thema ist. Für viele Experten scheint klar. Die Software wird Schule, Ausbildung, Studium und Arbeitswelt verändern, vielleicht so revolutionär wie die Erfindung des Internets. Doch wie sehen das Schweizer Branchenentscheider? Wir haben sie gefragt. Was Dennis Lück, Brinkert Lück, dazu sagt.



Das zeigt ja schon dieses Interview. Wir sind alle ein bisschen in Aufruhr. Nicht nur wegen Chat GPT, sondern wegen all der Optionen, die KI-generierte Kreation gerade möglich macht. Auf der einen Seite wird die künstliche Intelligenz schon länger genutzt, um beispielsweise LinkedIn-Posts vorzuschreiben, auf der anderen Seite entbrennen jetzt auch wichtige Diskussionen. Künstliche Intelligenzen bedienen sich ja bei allem, was sie finden können. Und natürlich bei Elementen, die sich grosser Popularität erfreuen. Nur ein Beispiel: Eine KI bedient sich bei dem Stil eines grandiosen Illustrators, nennen wir ihn Michu, und imitiert dessen Stil und stellt daraufhin „eigene“ Werke her, weil sie natürlich gelernt hat, dass dieser Stil sich grosser Beliebtheit erfreut. Michu entdeckt plötzlich Werke, die in seinem unnachahmlichen Stil gefertigt wurden. Ist das nun eine Copyright-Verletzung durchgeführt durch eine KI? Deshalb fällt meine Bewertung geteilt aus: Ich freue mich auf der einen Seite über die Impulse, die Diskussionen, die neuen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir vor lauter Euphorie nicht vergessen sollten, was da so langsam alles gerade möglich wird. Das Beispiel von Michu ist nur eines von vielen nun möglichen. Und sobald KI in der Lage ist, mittelmässige bis gute Kampagnen zu liefern, dann können alle, die nur mittelmässig und gut sind, einpacken. Das betrifft dann wahrscheinlich so knappe 90% dieser Branche. (schmunzelt)Auch da braucht es wieder mehrere Perspektiven. Natürlich wird die Kreativität gefördert. Und zwar weil ich es so will. Ich habe vor 4 Jahren das erste Mal einen komplett KI-generierten Vortrag gehalten. Da habe ich für mich gemerkt, wie man es nutzen kann. Und zwar in der Rolle des Vorlagen-Gebers, des High-Speed-Input-Lieferanten. Eine KI kann mir unzählige Varianten liefern, die ich als Grundlage zum Weiterarbeiten nutzen kann. Augmented Human Creativity, wie es so schön heisst, wenn eine KI den eigenen Geist befruchtet. Das finde ich klasse. Auf der anderen Seite macht sie natürlich auch faul. Warum noch selbst denken, wenn mein Artikel oder mein Text oder mein Skript auch in einem Bruchteil einer Sekunde generiert werden kann? Je besser die KI wird, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man seine eigene Kreativität nicht mehr reizt. Dann liegt es an uns, ein gutes Mittelmass zu finden. Mein Weg ist klar: KI als Lieferant für Impulse, das funktioniert gut.