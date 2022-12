Odlo

Thomas Krichel übernimmt als neuer Head of DACH bei Odlo einen Großteil der Aufgaben des scheidenden Country Managers DACH Pascal Schweizer.

Er wechselt in die Geschäftsführung des Online-Händlers Schöler & Micke. Der Tischtennis-Spezialist entstand 1977 aus der Fusion von Sport Micke und Schöler Tischtennis - zwei Unternehmen, die von den Tischtennis-Größen Wilfried Micke und Eberhard Schöler gegründet wurden. Ralf Wosik, ebenfalls ein früherer Profispieler, kam 1987 in die Schöler & Micke-Geschäftsführung, die er sich ab 1. Februar 2023 mit Pascal Schweizer teilen wird.Thomas Krichel, bereits seit sieben Jahren bei Odlo in verschiedenen Positionen aktiv, übernimmt mit der neu geschaffenen Position Head of DACH den Großteil der von Schweizer ausgeübten Aufgaben. Schweizer und Krichel arbeiten schon lange sehr vertrauensvoll und erfolgreich zusammen: "Thomas pflegt ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Partnern, hat ein sehr gutes Gespür für Markttrends und bringt die erforderlichen strategischen Voraussetzungen für seine neue Position mit", sagt Schweizer.Mit dieser internen Regelung will Odlo einen "fließenden Übergang" in der Führung seiner wichtigen zentraleuropäischen Märkte schaffen, heißt es. Krichel wird künftig direkt an den Global Wholesale Director, Cedric Georges, berichten, ebenso wie Andre Wolters, der als Team Lead Global E-Wholesale sowohl die Online-Händler in der DACH-Region als auch alle internationalen Pure Player mit seinem Team von drei Personen betreut.