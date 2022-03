Markus Knöpfli, © knö. Das Ehepaar Schröder und Verlegergattin Ellen Ringier.

Wie das Unternehmen am Dienstag in einer kurzen Mitteilung schreibt, beende man das seit 2005 laufende Beratermandat mit Altbundeskanzler Gerhard Schröder im gegenseitigen Einvernehmen per sofort.