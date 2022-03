© zVg

Ein Krieg erschüttert die Ukraine. Die Bevölkerung bringt sich vor Ort in Sicherheit oder flüchtet. Um jederzeit in Kontakt mit den Liebsten zu bleiben, erlässt Quickline ab sofort bis Ende März die Kosten für alle ausgehenden Festnetz- und Mobile-Anrufe aus der Schweiz in die Ukraine und in deren Nachbarländer (Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Moldawien) sowie die ausgehenden Mobile-Anrufe aus der Ukraine.