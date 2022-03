© Swisscom

In Schweizer Schubladen liegt ein 60-Millionen-Schatz – und der kann der Ukraine helfen: Ab heute sammelt Swisscom in allen Shops alte Smartphones & Handys zu Gunsten der Nothilfe von SOS Kinderdorf in der Ukraine. Der erzielte Ertrag wird vollumfänglich gespendet – und von Swisscom verdoppelt.