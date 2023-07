zVg

Das quadratische Modell gibt es in gedämpften, matten Grau-, Grün-, Beige- und Schwarztönen

Die Swatch Group mit Zentrale in Biel/Bienne blickt in einem Werbevideo humorvoll auf ihr 40-jähriges Bestehen. Und bringt morgen ihre neue "What If"-Kollektion auf den Markt.

"What if" – Mit der Frage "Was wäre, wenn…" spielt der Uhrenhersteller in seinem Video. Es führt zurück in das Jahr 1982.