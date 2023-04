zVg

Das neue Branding soll inhaltlich und visuell eine Brücke zwischen Herkunft und Zukunft der Marke schlagen

In diesem Zuge hat Brinkert Lück eine globale Kampagne für die Schweizer Uhrenmarke entworfen, die online bereits gestartet ist und im Laufe des Jahres in Norwegen und der Schweiz OoH/DOoH, auf Social-Media-Kanälen und am PoS zu sehen sein wird.

An mehr als 50 neuen Standorten will Mondaine Watch seine Uhren noch in diesem Jahr in Norwegen anbieten. Diese Expansionsbestrebungen, aber auch sich