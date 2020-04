Die ersten Zusagen gab es innert weniger Minuten. Als am vergangenen Donnerstag um 12 Uhr PRfact AG und Reachbird Instagram-Influencer aus der Schweiz darum baten, ihre Reichweite den Menschen zur Verfügung zu stellen, die gerade das Leben in der Eidgenosschenschaft am Laufen halten, wusste niemand, ob die Sache ein Flop werden würde oder ein Hit. Nach einer Woche sind die Organisatoren aber zufrieden. Bislang haben sich 79 Influencer beteiligt, um Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern- und Pflegern, Polizisten, Supermarktmitarbeitern, Logistikern und Müllmännern Danke zu sagen. Unter den Intagram-Stars befinden sich beispielsweise Steven Epprecht mit 209.000 Followern, Franziska André mit fast 200.000 Fans auf der Plattform und die ehemalige Germany Next Topmodel"-Teilnehmerin Sara Leutenegger mit rund 115.000 Followern. Mit dabei ist auch Bloggerin Miri Ramp mit 82.000 Fans. Insgesamt erreichen die Influencer rund 2 Millionen Menschen auf der Plattform. Bislang sind 49 Postings und 63 Stories entstanden. Dabei wird und soll es nicht bleiben. Reachbird und PRfact hoffen, dass noch weitere Influencer auf den Zug aufspringen und sich beteiligen. Denn die Helden wird es noch eine ganze Weile brauchen. Die Corona-Pandemie hält weiter an.