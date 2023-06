Ergo

UEFA und Ergo spannen zusammen: Der Versicherungskonzern ist offizieller nationaler Partner der UEFA EURO 2024 in Deutschland

Ergo wird offizieller nationaler Partner der UEFA EURO 2024 in Deutschland. Dazu haben die UEFA mit Sitz in Nyon und der Düsseldorfer Versicherungskonzern eine Sponsoring-Vereinbarung unterzeichnet. Ergo will damit ihre eigene Markenpräsenz im Heimatmarkt erhöhen.

Bei der kommenden Europameisterschaft übernimmt die Ergo durch das Sponsoring zwei Aufgaben. Sie wird offizieller nationaler Versicherungsp