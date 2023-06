zVg

Florent Bourgeois (l.), CEO und Mitgründer von Twic Pics, mit Frontify-Chef Roger Dudler

Der Softwareentwickler Frontify mit Hauptsitz in St.Gallen hat sich den in Paris ansässigen Echtzeit-Bild- und Videoverarbeitungs-Dienst Twic Pics geschnappt. Damit vollzieht das Unternehmen nach eigenen Angaben einen grossen Schritt in Richtung One-Stop-Shop für Markenmanagement.

Twic Pics hat sich auf die Optimierung von Ladezeiten von Webseiten und die Vereinfachung der Bildverarbeitung spezialisiert. Das Unternehmen wurde 20