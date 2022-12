Blue Glass schliesst sich Farner an

© Nathan Beck Die Blue Glass-Führung (v.l.): Nicole Treipl, Raphael Bienz , Urs Hügli (VR) und Anna-Lena Wohlschlag

Im Zuge ihrer Expansion in der Schweiz und in Europa hat die Kommunikationsberatungsgruppe Farner einen weiteren Deal eingefädelt und die Blue Glass Interactive AG mit Sitz in Zürich unter ihre Fittiche genommen.