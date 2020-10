Mit dem neuen Bereich will Blue Glass Interactive das Thema Daten fester bei sich verankern und den Kunden Kompetenzen in Web Tracking, Web Analytics und Conversion Rate Optimization (CRO) künftig auch als eigenständige Dienstleistung anbieten. Chef des neuen Fachbereichs Digital Analytics ist der ehemalige Inhaber von Schaetz Cro, Dominik Schaetz, der sich nun Team Manager Digital Analytics nennen darf.Der Übernahme ist nach Agenturangaben eine langjährige Zusammenarbeit zwischen den Dienstleistern vorausgegangen. So hätten Blue Glass und Schaetz Cro bereits 2012 eine Bürogemeinschaft gebildet und seitdem auf langjährigen Kundenprojekten kooperiert.