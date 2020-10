Auf ubs-helpetica.ch haben gemeinnützige Organisationen nach Unternehmensangaben die Möglichkeit, nachhaltige Freiwilligenprojekte in den Bereichen "Umwelt", "Soziales", "Bildung" und "Unternehmertum" auszuschreiben und Personen zu finden, die sich engagieren möchten. Interessierte können demnach nach passenden Einsatzmöglichkeiten suchen und sich auf der Site für ein Projekt anmelden. Zusätzlich könnten Privatpersonen eigene Projektideen für Freiwilligenengagements einreichen. Die UBS lässt diese Ideen einer Mitteilung zufolge durch Fachexperten auf ihren Nutzen und ihre Wirkung für das Gemeinwohl prüfen, bevor sie von einer Organisation umgesetzt werden können.Die UBS hat die Plattform mit dem Motto "Gutes tun tut gut" in Abstimmung mit Benevol Schweiz, der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), "Five up" und weiteren gemeinnützigen Organisationen lanciert. Das Bankhaus will damit nach eigenen Angaben zur Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UNO beitragen. "Wir wollen eine aktive Rolle in der Gestaltung einer positiven Zukunft übernehmen ̶ jetzt und für kommende Generationen", lässt sich Axel P. Lehmann, President UBS Switzerland, in der Mitteilung zitieren.