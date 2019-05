Wer ab 1989 ein Konto für ein Kind eröffnete, erhielt dazu ein Plüschtier und ein Kässeli. In einer großen multimedialen Reportage erzählt Monami die 30-jährige Geschichte des Maskottchens, das nach der Fusion zwischen Schweizer Bankenverein und UBS ein rotes Fell bekam - passend zum UBS-Logo. Ein besonderes Augenmerk gilt der Video-Umfrage, in welcher Kinder auf spielerische Art und Weise erklären, warum sich die Farbe des Fuchses im Laufe der Zeit von blau zu rot verändert hat. Zudem setzt Monami die UBS-Kässeli in Szene. Der Abschluss der zweimonatigen Content-Kampagne bildet ein 360°C Foto, für welches der rote Fuchs sogar einen Ausflug ins Schwimmbad wagt.