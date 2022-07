© Jasmina Zornic/Paula Scher Die Künstlerinnen Jasmina Zornic (l.) und Paula Scher haben sich an dem Projekt beteiligt

Unter dem Namen Neue Haas Grotesk tauchte die von den Schweizern Max Miedinger und Eduard Hoffmann entworfene Schrift erstmals auf und wurde von den 1960er Jahren an als Helvetica vermarktet. Jetzt hat es die Helvetica Now Variable in die Welt der NFTs geschafft.