Vor drei Tage hat er es geschafft. Am 13. Dezember hat Fabio Peng die magische Grenze von 10.000 Followern auf Twitter durchbrochen. Ein kleiner Danke-Tweet verkündet die Botschaft an seine Fans. Seit Juli 2012 ist er in dem Netzwerk aktiv, teilt Bilder und Videos von seinen Fahrten oder aus dem Depot.

Damit ist er zwar noch weit weg von solchen Twitter-Größen wie Ex-US-Präsident Barack Obama mit seinen über 130 Millionen Followern. Aber er trifft mit seinen Aufnahmen trotzdem einen Nerv, bei all jenen, die sich nach Normalität sehen, nach Entspannung, nach einem unbeschwerten Wintervergnügen. Beispielsweise mit dem Clip von der Bahnstrecke Davos-Filsur. "Ablenkung von Corona" hat er das gut eineinhalb Minuten lange Video umschrieben, das seine Fahrt durch eine tiefverschneite Winterlandschaft zeigt. Über 23.000 Mal ist die Aufnahme bereits angesehen worden, mit der er auch einen angenehmen Kontrapunkt in der oft so lauten, hasserfüllten Welt des Netzwerkes setzt. Seine Followerzahl dürfte weiter wachsen, nicht nur weil verstärkt die Medien über ihn berichten, wie etwas Blick.ch und der Stern . Oder weil ihn der ein oder andere auch auf Youtube entdeckt. Sondern weil seine Aufnahmen einfach Lust darauf machen, mit der Bahn zu fahren und die Schönheit der Natur mal anders zu entdecken. Sie sind im besten Sinne Tourismuswerbung für die Schweiz. Eines ist ihm dabei aber wichtig, wie er dem Stern verraten hat. Die Kamera steht während der Fahrt auf einem Stativ. Oder er macht die Bilder nur dann, wenn er nicht alleine auf der Lok ist. Der Schönheit schadet das nicht.