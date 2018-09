Mit dieser Reichweite und einem Marktanteil von 31,4 Prozent bei den 15- bis 49-Jährigen sicherten sich Moderator Röbi Koller und SRF1 Platz eins unter den Top 10-Sendungen der vergangenen Woche. Koller und Kiki Maeder hatten im Mai etwa 100 Menschen, die noch nie geflogen, noch nie am Meer waren oder dringend Erholung brauchten, in den Ferienflieger geladen – mit freundlicher Unterstützung des bereits bekannten Hauptsponsors Helvetic Tours.



Erneut setzt sich die Rangliste nur aus öffentlich-rechtlichen Programmangeboten zusammen. Gut schnitt außer den Standards "Meteo" und "Tagesschau" die Übertragung des Leichtathletik-Events Diamond League in Zürich ab. Die Wettkämpfe im Letzigrund verfolgten knapp 107.000 Fernsehzuschauer auf SRF2 (Marktanteil: 26,6 Prozent). Für die zweite Folge des Show-Formats "SRF bi de Lüt – Familiensache Ferienzeit" erwärmten sich 104.700 Menschen in der Deutschschweiz. Die Sendung erzielte einen Marktanteil von 24,5 Prozent und brachte es auf Platz vier im Ranking.



Die Top 10 im Schweizer Fernsehen: KW 35

15-49 J. Titel Sender Datum / Startzeit Rt-T* MA-% Happy Day SRF 1 1.9., 20.12 h 143.2 31.4 Meteo SRF 1 2.9., 19:55 h 138.8 30.9 Leichtathletik: Weltklasse Zürich SRF zwei 30.8., 19:32 h 106.7 26.6 SRF bi de Lüt SRF 1 31.8., 20:11 h 104.7 24.5 Tagesschau SRF 1 2.9., 19:30 h 104.2 25 Tatort: Das Haus der Geister SRF 1 2.9., 20:07 h 104.2 18.4 SRF zwei 2.9., 18:34 h 94.2 27.5 DOK-Serie: Wasserwelten SRF 1 31.8., 21:02 h 91.1 18.3 Super League - Goool SRF zwei 2.9., 18:03 h 88.1 28.5 10vor10 SRF 1 28.8., 21:50 h 85.2 18.5 * Rt-T: Rating in Tausend

Quelle: Mediapulse (Total Set, Overnight, All Platforms, ZG 15-49 J., 27. August - 2. September 2018)