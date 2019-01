Die Top 10 im Schweizer TV: KW 1 15-49mG Titel Sender Datum / Startzeit Rt-T* MA-% DOK-Serie: Auf und davon SRF 1 01.01., 20:05 h 256 36.1 DOK-Serie: Auf und davon SRF 1 04.01., 20:59 h 222.4 34.8 DivertiMento - Gate 10 SRF 1 02.01., 20:10 h 191.8 31.5 SRF bi de Lüt SRF 1 04.01., 20:07 h 169.5 30.9 Meteo SRF 1 03.01., 19:56 h 150.9 36.5 Tagesschau SRF 1 01.01., 19:30 h 135.3 32.9 Ski alpin: Weltcup: Slalom Männer, Zagreb SRF zwei 06.01., 15:30 h 123.8 42.1 Fernsehfilmpremiere: Tatort: Weiter, immer weiter SRF 1 06.01., 20:05 h 118.5 18.2 10vor10 SRF 1 04.01. 21:50 h 110.4 22.7 Mini Beiz, dini Beiz SRF 1 05.01., 20:09 h 100.5 19.8 * Rt-T: Rating in Tausend Quelle: Mediapulse (Total Set, Overnight, All Platforms, ZG 15-49 J., 31. Dezember 2018 - 6. Januar 2019)

Um es kurz zu machen: In der Neujahrswoche besetzte SRF alle Plätze der Top10-Sendungen. An der Spitze standen Sendungen, die das Fernweh der Schweizer weckten. Anders gesagt: Migranten bewegen die Schweizer, sei es diejenigen, die in die Schweiz kommen, sei es jene, die die Schweiz verlassen. Bei "Auf und davon" geht es um Letztere. Die Ausgabe vom 1. Januar kam auf sagenhafte 256.000 Personen zwischen 15 und 49 Jahren, die die Sendung ganz gesehen hatten (Marktanteil: 36.1 Prozent), die Ausgabe vom 4. Januar war mit 222.400 und 34,8 Prozent ebenfalls sehr hoch.Danach folgte dann "Divertimento" und "SRF bi de Lüt" mit ebenfalls guten Quoten. Erstaunlich: "Meteo" reichte es nur gerade auf Platz 5, der "Tagesschau" auf Platz 6. Was ebenfalls auffällt: Silvester war kein grosser Fernsehabend der Schweizer Bevölkerung: Keine der Top10-Sendungen wurden an diesem Datum ausgestrahlt.