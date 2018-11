Die Top 10 im Schweizer TV: KW 44

15-49mG Titel Sender Datum Startzeit Rt-T MA-% SRF bi de Lüt: Hüttengeschichten SRF 1 02.11. 20:09 184,7 35,8 Sporthilfe: Super10Kampf SRF 1 03.11. 20:12 173,1 31,5 Meteo SRF 1 29.10. 19:57 145,5 34,4 Jobtausch: Floristen Thailand SRF 1 02.11. 21:01 132,8 26 The Voice of Germany SAT.1 CH 04.11. 20:15 131,3 20,5 Tagesschau SRF 1 29.10. 19:30 115,2 32,5 Der Bachelor 3+ 29.10. 20:14 111,1 19,1 Schweizer Film: Die göttliche Ordnung SRF 1 04.11. 20:06 110,5 15,6 1 gegen 100 SRF 1 29.10. 20:08 94,2 17,2 sportpanorama SRF zwei 04.11. 18:31 93,1 23,1

Quelle: Mediapulse (Total Set, Overnight, All Platforms, ZG 15-49 J., 29. Oktober bis 4. November 2018

Anstrengend ging es auch beim „Super 10Kampf“ zu. Die Wohltätigkeitsshow der Sporthilfe ist eine einzigartige Mischung aus Wettkampf und Spass - und das seit 1977. In diesem Jahr duellierten sich bereits zum 40. Mal prominente Gladiatorinnen und Gladiatoren in ausgefallenen Sportdisziplinen für den guten Zweck. 171.000 Deutschschweizer zwischen 15 und 49 Jahren schalteten ein - ein Marktanteil von 31,5 Prozent zur Primetime am Samstagabend.Mit „Jobtausch“ (26 Prozent) und dem Bachelor (19,1 Prozent) schafften es weitere Eigenproduktionen in die Top-Quoten. Dem Schweizer Kandidaten sei Dank, dass auch der Sat1-Import „Voice of Germany“ sich in der Top Ten nach oben hangelt. Nur Juror Paddy Kelly war von Flavio Baltermia nicht überzeugt, alle anderen drei Coaches von „The Voice of Germany“ aber drehten sich klatschend nach dem Berner um. Sat1 brachte das in der Schweiz 131.000 Zuschauer und eine Einschaltquote von 20 Prozent.