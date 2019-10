Das Unmögliche möglich machen!

Lego Star Wars X-WING STARFIGHTER at JUNGFRAUJOCH

Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.

Über Lego Lego wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen gegründet und basiert auf dem legendären LEGO-Stein. LEGO ist einer der weltweit führenden Spielzeughersteller. LEGO beschäftigt 17’000 Mitarbeitende in 15 Ländern. LEGO ist zu 75 Prozent im Besitze des Gründer-Enkels Kjeld Kirk Kristiansen und seinen drei Nachkommen.

Über Starwars Im Kern besteht Star Wars aus drei Filmtrilogien: der Originaltrilogie, die neben Krieg der Sterne die Filme Das Imperium schlägt zurück (1980) und Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) umfasst; der Prequel-Trilogie, die in der Zeit vor der Originaltrilogie spielt, mit den Filmen Die dunkle Bedrohung (1999), Angriff der Klonkrieger (2002) und Die Rache der Sith (2005); und schließlich der inhaltlich auf die Originaltrilogie folgenden Sequel-Trilogie, die 2015 mit dem Film Das Erwachen der Macht begann und 2017 mit Die letzten Jedi fortgeführt wurde. Der neunte Teil ist für Dezember 2019 unter dem Namen Der Aufstieg Skywalkers angekündigt.

Im Interview mit HORIZONT vom 17. September sagte Florian Greiner, Senior Marketing Director bei LEGO, man müsse auf der Suche nach alternativen Kommunikationsstrategien kreativer werden. Hier oben auf dem Jungfraujoch ist es kreativ. Heightened Reality auf 3'466 Meter Höhe statt Augmented Reality im Spielzimmer. Im Video die grössten Momente in Kürze. Es folgen im Beitrag später Interviews mit Hintergrundinformationen zur Aktion, die ein schönes Beispiel für modernes Marketing ist: Das unmögliche möglich machen.Ein legendäres Zitat aus den Starwars-Filmen von Jedi-Meister Yoda. Keine Frage, ein Zitat, hervorragend geeignet für Zweifler und von denen gibt es in Werbung, Marketing und Medien genug. Für die Macher des heutigen TRIPPLE FORCE FRIDAY war Zweifeln keine Option. In einem einzigartigen Teamwork haben LEGO, Disney und die Jungfraujochbahnen den LEGO X-WING STARFIGHTER aufs Jungfraujoch gebracht. Fliegen kann das Fluggerät aus 2.5 Millionen Bausteinen (noch) nicht. Aber auch hier gilt: DAS MÖGLICHE MÖGLICH MACHEN!Mit der Landung des LEGOX-Wingauf dem längsten Gletscher der Alpen zelebriert die LEGO GmbH eine ganz besondere Partnerschaft: Mit der vor 20 Jahren unterzeichneten Lizenzvereinbarung begann eine intergalaktische Erfolgsreise, die seither Menschen über Generationen und Länder hinweg miteinander verbindet.Der von LEGOCertified Professional Georg Schmitt mit einem zehnköpfigen Team vollständig aus 2,5 Millionen LEGO Steinen gebaute LEGOX-Wingmisst beachtliche zehn mal zehn Meter. Die Bauzeit des LEGOX-Wingbetrug über 1.500 Arbeitsstunden.„Seit 20 Jahren begeistert LEGOKinder und Erwachsene weltweit und steht für grenzenloses Spielen und Bauen. Einen lebensgroßen LEGOX-Wingauf das Jungfraujoch zu bringen, symbolisiert die Macht der Kreativität und zeigt, dass es mit den neuen LEGOSets in unseren Händen liegt, die Geschichte nach der letzten Episode weiterzuspielen“, erklärt Florian Gmeiner, Senior Marketing Director bei der LEGO GmbH. „Das Spiel mit LEGOSteinen beflügelt die Fantasie und ermöglicht es, Geschichten zu erzählen und manchmal sogar Herausforderungen zu meistern. Mit diesem Event möchten wir daher jeden motivieren, an seine Träume und sein Potenzial zu glauben, denn: "The Force is in your Hands‘“, so Gmeiner weiter.Kleine und große Fans dürfen sich auf zehn neue LEGOSets freuen, die weltweit ab heute, 04. Oktober 2019, im Handel erhältlich sind. Neben LEGOProduktneuheiten zum Film „“, der in der Schweiz und in Deutschland am 18. Dezember 2019 in die Kinos kommt, wird es eine Neuauflage der YodaBüste sowie eine neue Version des populären Millennium Falcongeben, mit dem Jung und Alt ihre ganz persönlichen Abenteuer auf der Suche nach Kylo RensShuttle kreieren können: Mit den neuen LEGOSets wird die Geschichte weitergeschrieben – es liegt in deinen Händen!Mehr Informationen zu LEGOProdukten erhalten Sie unter LEGO.com/de-de/themes/star-wars