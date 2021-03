Trauerzeugen: Die etwas andere Trauerkarten-Serie

1 / 6 2 von 6 Teilen 2 / 6 3 von 6 Teilen 3 / 6 4 von 6 Teilen 4 / 6 5 von 6 Teilen 5 / 6 6 von 6 Teilen 6 / 6 7 von 6 Teilen

Mit dem Label "Trauerzeugen" bietet sie direkte und ehrliche Karten an, die ausdrücken, dass Trauer nicht immer still ist. "Nicht einmal der Tod verdient Floskeln und platte Redewendungen", findet die Texterin. Den visuellen Auftritt und die Karten hat der Grafiker Dennis Zoller gestaltet – ohne Engelsflügel, Kruzifixe oder Pusteblumen.Die Karten von "Trauerzeugen" helfen dabei, Worte zu finden, wenn es einem die Sprache verschlagen hat. Und sind für alle gedacht, die auf Symbolik verzichten und auch mit Tränen in den Augen ein kleines Zwinkern wagen möchten. "Trauerzeugen" werden in der Schweiz getextet, gestaltet und gedruckt. Mehr dazu gibt es bei hallo@trauerzeugen.com