Roger Federer (l.) und Trevor Noah behind the scenes

Die Kampagne "The ride of a lifetime" mit Trevor Noah und Roger Federer, die die "Grand Train Tour of Switzerland“ bewirbt, stellt nach Angaben von Schweiz Tourismus (ST) die erfolgreichste Kampagne in der Geschichte der Marketingorganisation dar.

Das Kampagnenvideo wurde laut ST bis gestern mehr als 82 Millionen Mal aufgerufen. Ausgespielt wurde die Kampagne weltweit mit Schwerpunkt auf d